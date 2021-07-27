Yemek Tavuk göğsü pasta tarifi ve yapılışı: Tavuk göğsü pasta nasıl yapılır?

Tavuk göğsü pasta tarifi ve yapılışı: Tavuk göğsü pasta nasıl yapılır?

Yemek

Tavuk göğsü pasta tarifi ve yapılışı: Tavuk göğsü pasta nasıl yapılır?

Tavuk göğsü tatlısını bisküviyle lezzetlendirince ortaya çıkan sunum ve lezzete hayran kalacaksınız. Peki, tavuk göğsü pastası nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız tavuk göğsü pastası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

27 Temmuz 2021, Salı 10:09 Son Güncelleme:
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Farklı tarifler denemek isteyenler için tavuk göğsü pasta tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, tavuk göğsü pastası nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız tavuk göğsü pastası tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

TAVUK GÖĞSÜ PASTA TARİFİ

Tavuk göğsü pasta malzemeler

  • 125 gram margarin
  • 1 litre (5 şu bardağı) süt
  • 1, 5 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket kakaolu petibör bisküvi
  • 1 paket sade petibör bisküvi

Tavuk göğsü pasta yapılışı

Tencereye margarini koyup eritin. Daha sonra içine un ekleyip iyice karıştırın. Üzerine şekeri ilave edin. Dibine yapışmaması için sürekli karıştırın. Daha sonra sütü ekleyip iyice karıştırın. Koyu bir kıvam alınca altını kapatın. 1-2 dakika sonra vanilya ilave edip blandırdan geçirin. Kare borcama sade bisküviyi sıralayın ve üzerine kremadan dökün. Bir sade bir kakaolu sırayla yapmaya devam edin. Son olarak kakaolu bisküvi robottan geçirip üzerini süsleyin.

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