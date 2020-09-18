Orijinal lezzet: Tavuk göğsü tarifi

Kalorisi biraz fazla olsa da her bir lokmasına fazlasıyla değer tavuk göğsü tarifi bir çok kişi tarafından sevilen bir tatlıdır. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuk göğsü tarifi arıyor ya da tavuk göğsü nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gerçek tavuk göğsü tarifinin püf noktaları için "Tavuk göğsü tarifi, tavuk göğsü nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Tavuk göğsü tarifi

Tavuk göğsü malzemeleri

½ tavuk göğsü

1 su bardağı su

1 litre süt

50 gram tereyağı

1 kahve fincanı mısır nişastası

1 kahve fincanı pirinç unu

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilin

Gerçek tavuk göğsü yapılışı

Tavuk göğüs etini bir kaba alın ve üstüne geçecek kadar su doldurup, ağzını streç filme kapatın ve buzdolabına kaldırın. İstenilen süre 1 gece bekletilmesi fakat vakit yoksa 4 - 5 saat bekletme yeterli olacaktır. Sudan aldığınız tavuk etini elinizle didikleyin ve suyunu değiştirin. Bu işlemi yaklaşık 6-7 kere yapın ve her seferinde suyunu değiştirip, tekrar didikleyin. Tavuk etleri tamamen liflerine ayrıldıktan sonra suyunu sıkın ve bir kenara alın. Bir tencereye sütü alın. Ayrı bir kabın içinde nişastayı, pirinç ununu ve vanilini karıştırıp, 1 bardak su ilavesi ile güzelce karıştırın. Ocaktaki süte toz şekeri ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirme başlayın. Şekerli süt karışımı kaynama noktasına yaklaşınca, suda çözdürdüğünüz nişastalı karışımı çok yavaş bir şekilde ve tencereyi sürekli karıştırarak ilave edin. Muhallebi kaynamaya başladıktan sonra, yaklaşık 5 dakika daha karıştırarak pişirin ve didiklediğiniz tavuk etlerini de ekleyin. Tekrar kaynayana dek karıştırarak pişirmeye devam edin. Yeterince kıvam aldığında ocağın altını kapatın ve tereyağını ekleyin. Önce bir el blenderı ile 3 dakika kadar tatlınızı çekin ve sonrasında bir el mikseri ile tatlınızı yaklaşık 3 dakika daha havalandırın. Kaselere boşaltın, tamamen soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın. Buzdolabında bir gece beklettikten sonra tarçınla süsleyip servis edin.



