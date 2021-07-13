Orijinal lezzeti evde denemek için tavuk göğsü tatlısı tarifi arayanlara enfes bir tarifimiz var. Peki, tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır? Tavuk göğsü tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TAVUK GÖĞSÜ TATLISI TARİFİ

Tavuk göğsü tatlısı malzemeleri

Yarım parça tavuk göğsü

3 yemek kaşığı pirinç unu

3 yemek kaşığı mısır nişastası

5 su bardağı süt

1 adet damla sakızı

6 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

Tavuk göğsü tatlısı yapılışı

Tavuk göğsünü ince parçalar haline getirin ve üzerini biraz geçecek kadar su ekleyerek haşlayın. Haşlanan tavuk göğsünü çatal yardımı ile tel tel ayırın. Ardından kevgire alarak su altında yıkayın. Ayırdığınız tavuk göğsünün üzerine bir miktar daha su ekleyin ve kokusunun çıkması için bekletin. Tavuk kokusu çıktığında etlerin suyunu sıkın ve süzün. Geniş bir tencere içerisine soğuk sütü ve tavukları ekleyerek 10 dakika kadar kaynatın. Pirinç unu ve mısır nişastasını ayrı bir kaba alın ve kaynayan süt ile kıvamını açın. Ardından nişastalı karışımı da tencereye ekleyerek çırpıcı ile karıştırın. Tencerenin içerisine damla sakızı ve toz şekeri ilave ederek karıştırmaya devam edin. Tahta kaşık yardımıyla sakızı eritin ve karışımı döve döve pişirin. Tavuk göğsü macun kıvamına geldiğinde küçük bir parça tereyağı ekleyin ve kendi sıcaklığında eritin. Tamamen pişen tavuk göğsünü kaselere veya borcama dökün. Buzdolabında soğutun. Hazırladığınız gerçek tavuk göğsünü tarçın ya da vanilyalı dondurma ile birlikte servis edebilirsiniz



