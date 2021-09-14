Tavuk haşlama nasıl yapılır? Tavuk haşlama tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
7'den 70'e herkesin severek yiyeceği tavuk haşlama tarifi tam bir şifa deposu. Çeşit çeşit sebzelerle lezzetlendirebileceğiniz tavuk haşlama tarifi hem pratik hem de lezzetli. Peki, tavuk haşlama nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tavuk haşlama tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
14 Eylül 2021, Salı 11:16 Son Güncelleme:
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Genelde kızartılarak yenen tavuğu, tavuk haşlama tarifi ile denediğinizde lezzetine bayılacaksınız. Peki, tavuk haşlama nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tavuk haşlama tarifi, hazırlanışı, yapılışı gerekli malzemeler ve püf noktası...
TAVUK HAŞLAMA TARİFİ
Tavuk haşlama malzemeler
- 1 adet tavuk budu
- 2 adet patates
- 2 adet havuç
- 2 adet kuru soğan
- Karabiber
- Tuz
Havuç, soğan ve patateslerin kabuklarını soyun ve irice doğrayın. Tavuğu ve sebzeleri bir tencereye alıp üzerini geçecek şekilde su ilave edin. Karabiber ve tuzu da ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte bir süre haşlayın. Sebzeler yumuşayınca ocaktan alın.
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