Genelde kızartılarak yenen tavuğu, tavuk haşlama tarifi ile denediğinizde lezzetine bayılacaksınız. Peki, tavuk haşlama nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tavuk haşlama tarifi, hazırlanışı, yapılışı gerekli malzemeler ve püf noktası...

TAVUK HAŞLAMA TARİFİ

Tavuk haşlama malzemeler

1 adet tavuk budu

2 adet patates

2 adet havuç

2 adet kuru soğan

Karabiber

Tuz

TAVUK HAŞLAMA YAPILIŞI

Havuç, soğan ve patateslerin kabuklarını soyun ve irice doğrayın. Tavuğu ve sebzeleri bir tencereye alıp üzerini geçecek şekilde su ilave edin. Karabiber ve tuzu da ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte bir süre haşlayın. Sebzeler yumuşayınca ocaktan alın.



