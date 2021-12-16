Tavuk incik nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta tavuk incik tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Ekranların en çok altın veren yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün tavuk incik tarifi yapıyor. Kanal D izleyicileri ise tavuk incik tarifi araştırıyor. Peki, tavuk incik nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tavuk incik tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
16 Aralık 2021, Perşembe 13:36 Son Güncelleme:
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Akşam yemeklerinize lezzet katacak olan tavuk incik tarifi, tadına doyum olmayan şahane bir lezzet. Peki, tavuk incik nasıl yapılır? Yanına salata ve çorba yaparak servis edebileceğiniz tavuk incik tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
TAVUK İNCİK TARİFİ
Tavuk incik malzemeler
- 8 adet tavuk incik
- 2 adet patates
- 1 adet kırmızı biber
- 2 adet yeşil biber
- 4 adet çeri domates
Sosu için;
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 diş sarımsak
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kekik
TAVUK İNCİK YAPILIŞI
Sosu hazırlamak için sos tenceresine zeytinyağı, domates salçası, rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve kekiği alarak karıştırın.
Tavukların daha iyi pişmesi için yıkanmış inciklere ara ara bıçak ile kesikler atın. Tavukları el ile harmanlayarak iyice sosa bulanmasını sağlayın.
Sorasında üzerine streç film örterek tavukları güzel bir şekilde marine olması için yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin.
Süre sonunda tavuk incikleri fırın kabına dizip, kalan sosu daha sonra kullanmak için bir kenarda bekletin.
İri küpler halinde doğranan patatesleri de gelişi güzel yayın.
Akabinde doğranan kırmızı biber, yeşil biberler ve çeri domatesleri yerleştirin.
Ardından tavuktan kalan salçalı karışımdan sosa 1 su bardağı sıcak su ilave ederek sulandırın. Fırın tepsisindeki tavuk ve patateslerin üzerine dökün.
180°C fırının içerisine koyup ve yaklaşık 35 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.