Akşam yemeklerinize lezzet katacak olan tavuk incik tarifi, tadına doyum olmayan şahane bir lezzet. Peki, tavuk incik nasıl yapılır? Yanına salata ve çorba yaparak servis edebileceğiniz tavuk incik tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TAVUK İNCİK TARİFİ

Tavuk incik malzemeler

8 adet tavuk incik

2 adet patates

1 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

4 adet çeri domates

Sosu için;

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

TAVUK İNCİK YAPILIŞI

Sosu hazırlamak için sos tenceresine zeytinyağı, domates salçası, rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve kekiği alarak karıştırın.

Tavukların daha iyi pişmesi için yıkanmış inciklere ara ara bıçak ile kesikler atın. Tavukları el ile harmanlayarak iyice sosa bulanmasını sağlayın.

Sorasında üzerine streç film örterek tavukları güzel bir şekilde marine olması için yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Süre sonunda tavuk incikleri fırın kabına dizip, kalan sosu daha sonra kullanmak için bir kenarda bekletin.

İri küpler halinde doğranan patatesleri de gelişi güzel yayın.

Akabinde doğranan kırmızı biber, yeşil biberler ve çeri domatesleri yerleştirin.

Ardından tavuktan kalan salçalı karışımdan sosa 1 su bardağı sıcak su ilave ederek sulandırın. Fırın tepsisindeki tavuk ve patateslerin üzerine dökün.

180°C fırının içerisine koyup ve yaklaşık 35 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.



