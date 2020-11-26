Kiev usulü piliç: Tavuk Kievski tarifi
Tavukla yapılan farklı lezzetler arıyorsanız Rusya'nın yöresel tatlarından biri olan tavuk Kievski tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuk Kievski tarifi arıyor ya da tavuk Kievski nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuk Kievski yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
26 Kasım 2020, Perşembe 11:19 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz tavuk Kievski tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuk Kievski tarifi arıyor ya da tavuk Kievski nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuk Kievski yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Tavuk Kievski tarifi
Tavuk Kievski malzemeleri
- 120 gram tavuk göğsü
- 2 çorba kaşığı tereyağı 3 diş sarımsak
- 6 dal dereotu
- 1 çay kaşığı tuz
Pane için:
- 4 çorba kaşığı un
- 2 adet yumurta
- 3/4 su bardağı galeta unu
Kızartmak için:
- Sıvıyağ
Tavuk Kievski yapılışı
Tavuk göğsünün kalın tarafını bir bıçakla keserek açın. İçine tereyağı sürüp tuz serpin. İnce doğranmış sarımsak ve dereotunu yayın. Sararak rulo haline getirin. Önce una bulayın. Daha sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Sıcak olarak, yuvarlak tost ekmeği ile servis yapın.
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