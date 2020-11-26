Yemek Kiev usulü piliç: Tavuk Kievski tarifi

Kiev usulü piliç: Tavuk Kievski tarifi

Yemek

Kiev usulü piliç: Tavuk Kievski tarifi

Tavukla yapılan farklı lezzetler arıyorsanız Rusya'nın yöresel tatlarından biri olan tavuk Kievski tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuk Kievski tarifi arıyor ya da tavuk Kievski nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuk Kievski yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

26 Kasım 2020, Perşembe 11:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tadını çok seveceğiniz tavuk Kievski tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuk Kievski tarifi arıyor ya da tavuk Kievski nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuk Kievski yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Tavuk Kievski tarifi

Tavuk Kievski malzemeleri

  • 120 gram tavuk göğsü
  • 2 çorba kaşığı tereyağı 3 diş sarımsak
  • 6 dal dereotu
  • 1 çay kaşığı tuz

Pane için:

  • 4 çorba kaşığı un
  • 2 adet yumurta
  • 3/4 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

  • Sıvıyağ

Tavuk Kievski yapılışı

Tavuk göğsünün kalın tarafını bir bıçakla keserek açın. İçine tereyağı sürüp tuz serpin. İnce doğranmış sarımsak ve dereotunu yayın. Sararak rulo haline getirin. Önce una bulayın. Daha sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Sıcak olarak, yuvarlak tost ekmeği ile servis yapın.

İlgili Haberler
Sağlık deposu: Ispanak graten tarifiFransız usulü kızarmış ekmek tarifi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Aman diyeyim... Mutfakta atık olmasın
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kabakla yapılan 7 yemek tarifi