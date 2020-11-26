Kiev usulü piliç: Tavuk Kievski tarifi

Tadını çok seveceğiniz tavuk Kievski tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuk Kievski tarifi arıyor ya da tavuk Kievski nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuk Kievski yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Tavuk Kievski tarifi

Tavuk Kievski malzemeleri

120 gram tavuk göğsü

2 çorba kaşığı tereyağı 3 diş sarımsak

6 dal dereotu

1 çay kaşığı tuz

Pane için:

4 çorba kaşığı un

2 adet yumurta

3/4 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

Sıvıyağ

Tavuk Kievski yapılışı

Tavuk göğsünün kalın tarafını bir bıçakla keserek açın. İçine tereyağı sürüp tuz serpin. İnce doğranmış sarımsak ve dereotunu yayın. Sararak rulo haline getirin. Önce una bulayın. Daha sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Sıcak olarak, yuvarlak tost ekmeği ile servis yapın.



