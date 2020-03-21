Tavuk köfte tarifi: Tavuk köfte nasıl yapılır?

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Tavuk köfte tarifi

Tavuk köfte malzemeleri

2 adet tavuk göğsü

3 yemek kaşığı galeta unu

1 adet küçük soğan

8 dal maydanoz

4 yemek kaşığı domates sosu veya 1 tatlı kaşığı salça

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı süt veya su

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Kimyon

Tavuk köfte kızartmak için:

Az sıvı yağ

Tavuk köfte yapılışı

Tavuk göğsünü robotta çekin. Rendelenmiş soğan, domates sosu veya salça, yumurta, maydanoz, süt veya su, baharatlar ve galeta unu hepsi birden bir kaba ekleyip yoğurun. Dolapta yarım saat dinlendirin. Dinlenen harçtan parçalar alınıp istenilen şekli verin ve çok az sıvı yağda kızartılır. Sıcak servis edilir.