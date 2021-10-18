Tavuk yemeklerini sevenlerin bayılarak yiyeceği tavuk kubbesi tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir tarif. Peki, tavuk kubbesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tavuk kubbesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TAVUK KUBBESİ TARİFİ

Tavuk kubbesi malzemeler

5 parça ince dövülmüş tavuk fileto

2 patlıcan

2 kabak

2 patates

3-4 biber

2-3 domates

Tuz, karabiber, kekik, pul biber

Maydanoz

1 yemek kaşığı salça

Kaşar peyniri

TAVUK KUBBESİ YAPILIŞI

Öncelikle patlıcanları küp küp doğrayıp tuzlu suda bekletin. Kabakları, patatesleri küp küp doğruyın. Biberleri de ilave ederek doğranan sebzeleri çoz az yağda teflon tavaya alın. Üzerine karası çıkan patlıcanları da ilave edin. İyice kavurun. Kızarmış gibi olacak. Daha sonra içine domatesleri küp küp doğrayın. Kavurmaya devam edin. Baharatları ekleyip kenarda bekletin.

Daha sonra çorba kepçesine fileto tavuğu yerleştirin ve çukurlaştırın .Bu çukurun ortasına hazırlanan harçtan koyun. Üzerini sarkan tavukla örtüp elinizle destek alarak ters çevirip borcama koyun. Bütün tavuklara aynı işlemi yaptıktan sonra kalan iç harcı tavukların etrafına eşit şekilde dağıtın. Her tavuğun üzerine çok az salça sürüp bir iki yerinden delin. Çok az da salçalı suyu borcamın her tarafına dökün.

Yemeğin ağzını folyo ile kapatıp birkaç delik açarak 180 derecelik fırına verin. Yaklaşık 1 saat sonra fırından çıkarın. Her tavuğun üzerine kaşar parçaları koyup yeniden fırına verin. Kaşarlar eriyince yemek hazır. Fırından çıkınca maydanoz kıyıp üzerine ekleyin.



