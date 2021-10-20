Tavuk mücveri nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta tavuk mücveri tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler tavuk mücveri tarifi için kıyasıya mücadele ediyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise tavuk mücveri tarifi araştırıyor. Peki, tavuk mücveri nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tavuk mücveri tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
20 Ekim 2021, Çarşamba 13:34 Son Güncelleme:
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Enfes lezzeti ve kolay yapılışıyla tavuk mücveri tarifi, evde yapabileceğiniz pratik yemeklerden birisi. Peki, tavuk mücveri nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alabileceğiniz tavuk mücveri tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
TAVUK MÜCVERİ TARİFİ
Tavuk mücveri malzemeler
- 1 adet tavuk göğsü
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı mısır unu
- 1,5 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı un
- 1/2 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 demet maydanoz
- 1/4 demet taze nane
- 4 dal taze soğan
- 1 demet dereotu
- 10 yaprak taze fesleğen
- 1 adet limon
Tavuğu iri parçalara bölün ve yumurta ile blenderden geçirip kıyma kıvamına getirin. Mısır ununu derin bir kaba alın ve sıcak suyu azar azar yedirin. Yumuşayan karışıma tavuk harcını, unu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyip karıştırın. Yeşillikleri ince şekilde doğrayın ve harca ekleyip karıştırın. Derin bir tava ya da tencerede yağı orta derecede ısıtın. Harçtan kaşık yardımı ile parçalar alın ve yağda ters düz ederek 3 – 4 dakika renk alana kadar kızartın. Kızaran mücverleri fazla yağını bırakması için havlu peçete üzerine çıkartın.