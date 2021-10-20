Enfes lezzeti ve kolay yapılışıyla tavuk mücveri tarifi, evde yapabileceğiniz pratik yemeklerden birisi. Peki, tavuk mücveri nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alabileceğiniz tavuk mücveri tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

TAVUK MÜCVERİ TARİFİ

Tavuk mücveri malzemeler

1 adet tavuk göğsü

1 adet yumurta

1 su bardağı mısır unu

1,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı un

1/2 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1/2 demet maydanoz

1/4 demet taze nane

4 dal taze soğan

1 demet dereotu

10 yaprak taze fesleğen

1 adet limon

TAVUK MÜCVERİ YAPILIŞI

Tavuğu iri parçalara bölün ve yumurta ile blenderden geçirip kıyma kıvamına getirin. Mısır ununu derin bir kaba alın ve sıcak suyu azar azar yedirin. Yumuşayan karışıma tavuk harcını, unu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyip karıştırın. Yeşillikleri ince şekilde doğrayın ve harca ekleyip karıştırın. Derin bir tava ya da tencerede yağı orta derecede ısıtın. Harçtan kaşık yardımı ile parçalar alın ve yağda ters düz ederek 3 – 4 dakika renk alana kadar kızartın. Kızaran mücverleri fazla yağını bırakması için havlu peçete üzerine çıkartın.



