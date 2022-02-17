Özellikle aylık alışveriş yapanlar toplu tavuk alıp parça parça bölüp dondurucuda donduruyor. Yemek yaparken kullanım kolaylığı sağlayan tavuk nasıl çözdürülür? Tavuğu çözdürmenin kolay yolu...

DONDURULMUŞ TAVUK NASIL ÇÖZDÜRÜLÜR?

Buzlu tavuğun çözülmesi için sıcak su tercih edebilirsiniz. Öncelikle derin dondurucudan çıkaracağınız buzlu tavuğu büyük bir tencere içindeki sıcak suda bekletebilirsiniz. Bu suyun kaynamamış olması önemlidir. Çünkü kaynamış su, tavuğu muhafaza eden poşetteki kimyasal maddeleri suya aktarabilir ve bu durumda tavuğun içeriği de bozulabilir.

Donmuş tavuk tencere dışında mikrodalga fırında da çözülebilir. Kırmızı ete göre daha kısa sürede çözülen donmuş tavuğu, çok ısıtılmayan bir mikrodalga fırında bekletmeniz yeterlidir.

BUZDOLABINDA TAVUK ÇÖZÜLÜR MÜ?

Günümüzdeki en pratik çözme yöntemi, buzdolaplarıdır. Yani donmuş tavuğu bir süre buzdolabında bekletebilir ve çözülmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede hem tavuğun tadını koruyabilir hem de sıcak ortamda üreyebilecek bakteri riskini ortadan kaldırabilirsiniz.

TAVUK DONMUŞ OLARAK PİŞEBİLİR Mİ?

Tencerede yavaşça pişmesini istediğiniz bir tavuk yemeği var ise donmuş olarak tavuğu pişirebileceğinizi unutmayın. Ancak bu şekilde pişme süresi çok daha uzun olacaktır. Sote ya da tavada kızartma yemeği yapacak olanlar bu yönteme başvurmadan buzdolabında ya da sıcak suda tavuğun çözülmesini beklemelidir.

Donmuş tavuğun çözdürülmesi konusunda başvurulacak bir diğer yöntem ise bol tuz ve soğuk su karışımıdır. Buzluktan çıkaracağınız tavuğu soğuk su dolu olan bir kaba bırakabilirsiniz. Ardından suya bolca tuz ekleyebilir ve kısa sürede çözülmesini sağlayabilirsiniz.



