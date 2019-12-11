Tavuk sarma tarifi: Tavuk sarma nasıl yapılır?

Mutfağınızda nefis kokuların yükseleceği, lezzetiyle hafızalara kazınacak olan tavuk sarma tarifi beyaz et severlerin oldukça beğendiği bir tarif. Tavuk sarma nasıl yapılır öğrenmek istiyor veya tavuk sarma tarifi arıyorsanız detaylar haberimizde.

Tavuk sarma malzemeleri

- 1 adet bütün tavuk

- 2 adet havuç (küp doğranmış)

- 1 çay bardağı bezelye (haşlanmış)

- Tuz

- Karabiber

- Sıvıyağ

- 2 adet patates

- 2 adet yeşil soğan

Tavuk sarma yapılışı

Bütün tavuğu kasaptan alırken açtırın ve kemiksiz kalmasına dikkat edin. Tavuğun içine tuz ve karabiber ekleyin. İçerisine bezelyeleri ve havuçları ekleyip en baştan itibaren sıkıca sarın. Tavuğun üzerine sıvıyağ gezdirin ve mutfak ipiyle sıkıca bağlayın. 165 dereceye ayarlanmış fırında ortalama 1 - 1.5 saat iyice kızarana kadar pişirin. İpi kesip servis edebilirsiniz.

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