Tavuk sarma tarifi: Tavuk sarma nasıl yapılır?
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Bütün tavuk sarma tarifi
Tavuk sarma malzemeleri
- 1 adet bütün tavuk
- 2 adet havuç (küp doğranmış)
- 1 çay bardağı bezelye (haşlanmış)
- Tuz
- Karabiber
- Sıvıyağ
- 2 adet patates
- 2 adet yeşil soğan
Tavuk sarma yapılışı
Bütün tavuğu kasaptan alırken açtırın ve kemiksiz kalmasına dikkat edin. Tavuğun içine tuz ve karabiber ekleyin. İçerisine bezelyeleri ve havuçları ekleyip en baştan itibaren sıkıca sarın. Tavuğun üzerine sıvıyağ gezdirin ve mutfak ipiyle sıkıca bağlayın. 165 dereceye ayarlanmış fırında ortalama 1 - 1.5 saat iyice kızarana kadar pişirin. İpi kesip servis edebilirsiniz.
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