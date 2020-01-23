Tavuk sote tarifi: Tavuk sote nasıl yapılır?
Tavuk sevenlerin en çok tercih ettiği tariflerden bir tanesi de tavuk sote tarifidir. Evde oldukça hızlı bir şekilde yapabileceğiniz tavuk sote tarifi hem şık sunumlar ile servis edebileceğiniz hemde oldukça lezzetli bir yemektir. Eğer tavuk sote nasıl yapılır merak ediyor ve tavuk sote tarifi arıyorsanız "tavuk sote tarifi, tavuk sote nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Tavuk sote tarifi evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ve bir o kadar da lezzetli olan bir yemek tarifidir. Eğer tavuk sote tarifi arıyor ve tavuk sote nasıl yapılır merak ediyorsanız "tavuk sote tarifi, tavuk sote nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Tavuk sote tarifi
Tavuk sote malzemeleri
- Yarım kg tavuk göğsü
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet domates
- Karabiber
- Pul biber
- Tuz
- 1 su bardağı su
Tavuk sote yapılışı
Tavuk göğüsü kuşbaşı doğranır. Soğanları piyazlık, biberleri julyen, domatesleri küp küp doğrayın. Kısık ateşte tavukları arada karıştırarak kavurun. Suyunu çekince soğanları ve doğranmış sarımsakları ekleyin. 1 - 2 dakika kavurduktan sonra biberleri ilave edin. Biberler sotelenince domatesleri, salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip pişirmeye devam edin. Üzerine 1 bardak su ekleyin ve tavuk pişene kadar kapağı kapalı pişirmeye devam edin. Sıcak servis edin.
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