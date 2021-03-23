TAVUK SOTENİN YANINA NE GİDER?

Tavuk denildiği zaman, pek çok kişinin aklına pirinç pilavı, yapılabilecek en güzel seçimlerden birisidir. Pilavın tane tane olması, bir pilavın lezzeti açısından en önemli noktadır. Tavuk sotenin yanına yapılabilecek en iyi tariflerden birisi pilavdır. Kişi arzuya göre pirinç pilavı tercih edebilir. Bunun yanı sıra bulgur pilavı da tercih edilebilir. Bulgur pilavı, pirinç pilavından daha faydalıdır.

Tavuk sotenin yanında gidebilecek bir başka tarif de; yayla çorbasıdır. Yayla çorbası; tavuk sote ile tüketilecek lezzetli çorbalardan birisidir.

Tavuk sotenin yanında tercih edilecek bir diğer tarif ise; tel şehriye çorbasıdır. Arzu edildiğinde çorba içerisine limon da eklenebilir. Tok tutan özelliğe sahip olan bu çorba, oldukça lezzetli olmasından ötürü tavuk sotenin yanında yer alabilecek tariflerdendir.

TAVUK SOTENİN YANINDA NE YAPILIR?

Tavuk sotenin yanında yapılabilecek yemek tarifleri arasında baharatlı patates tarifi yer almaktadır. Fırında pişirilecek olan baharatlı patates tarifleri, tavuk sotenin lezzetine lezzet katacaktır.

Tavuk sotenin yanında yapılabilecek olan yemek tarifleri içerisinde patates püresi de yer almaktadır. Patates püresini çanak olarak hazırlayıp, içerisine tavuk sote ekleyerek, servis etmek hem sunum açısından hem de doyuruculuk açısından eşsiz olacaktır. Patates püresinin pratikliği ve ekonomikliği ile tavuk sotenin lezzeti bir araya gelince oldukça lezzetli bir öğün olacağı belirtilebilir.

Tavuk sotenin yanında pilav çeşitleri çok fazla tercih edilse de makarna çeşitleri de tercih edilmektedir. Standart domates soslu makarna, tavuk sotenin yanında tercih edilebilir. Bunun yanı sıra kremalı mantarlı makarna ile tavuk sotenin bir araya getirilmesi enfes bir mönünün oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde tavuk sotenin tadına tat katmak mümkün olacaktır.

TAVUK SOTENİN YANINA YAPILABİLECEK ÇORBA VE SALATALAR

Tavuk sotenin yanına yapılabilecek çorba ve salatalar, diğer yemekler kadar merak edilen bir konudur. Tavuk sotenin yanına yapılabilecek çorba ve salatalar aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Yeşil Mercimek Çorbası: Tavuğun yanında yapılabilecek ve oldukça ekonomik olan yeşil mercimek çorbası, besin değerleri konusunda da oldukça önemli bir çorba türüdür.

- Yayla Çorbası: Tavuk sote ile yapılabilecek bir başka çorba tarifi; yayla çorbasıdır. Yayla çorbası; yoğurt ve pirinç ile hazırlanmaktadır. Bu yüzden besin değerleri de oldukça yüksektir. Aynı zamanda bu çorba oldukça hafif bir çorbadır. Yapımının da çok pratik olduğu belirtilebilir.

- Tel Şehriye Çorbası: Yayla çorbasına kıyasla daha kolay bir şekilde hazırlanan tel şehriye çorbası, içerisine sıkılan limonla beraber lezzetine lezzet katacaktır. Bununla beraber tavuk sotenin yanında oldukça uyum sağlayacak bir çorba türüdür.

- Yeşil Salata: C vitamini açısından zengin olan yeşil salata, tavuk sotenin yapılacak en uyumlu salataların içerisinde yer almaktadır. Tavuk sotenin yanına oldukça uyum sağlayabilecek yeşil salata içerisinde kişi istediği malzemeyi kullanabilir.

- Tabbule Salatası: Oldukça farklı bir salata türü olan tabbule salatası; malzemeleri ile oldukça hafif ve doyurucu bir salata türüdür. Bununla beraber tavuk sote tarifinin yanında çok sık tercih edilebilecek tariflerden birisidir. Tabbule salatasının içerisinde; ince bulgur, maydanoz, domates gibi malzemelerin bulunmasından ötürü çok faydalı bir salata çeşididir.