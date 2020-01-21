Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız tavuk suyu çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. Tam bir şifa deposu olan tavuk suyu çorbası tarifi aynı zamanda bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korunmanıza da yardımcı olacak. Eğer tavuk suyu çorbası tarifi arıyorsanız ve tavuk suyu çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "tavuk suyu çorbası tarifi, tavuk suyu çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Tavuk suyu çorbası tarifi

Tavuk suyu çorbası malzemeleri

- 1 adet tavuk göğsü

- 1 adet tavuk budu

- 1 adet kuru soğan

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 6 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı un

- 1 çay bardağı tel şehriye

- 1/2 çay kaşığı karabiber

Tavuk suyu çorbası yapılışı

1'er adet tavuk göğsünü ve budu, 1 adet iri doğranmış kuru soğan ve 1 tatlı kaşığı tuzu bir tencereye koyun. Üzerine 6 su bardağı suyu da ekleyin ve orta ateşte 30 dakika kadar kaynatın. Pişen tavuk etlerini servis tabağına alın ve soğuduktan sonra kemiklerini ayıklayıp tavuk etlerini didikleyin. Çorbayı pişireceğiniz tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. 1 yemek kaşığı unu, kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurun. Üzerine tavukları haşladığınız ve soğanları ayırdığınız tavuk suyunu yavaş yavaş ve sürekli olarak karıştırarak ekleyip, kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 1 çay bardağı tel şehriye, haşlayıp didiklediğiniz tavuk eti ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyin ve çorbayı bu şekilde 10 dakika kadar kaynatıp sıcak olarak servis edin.

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