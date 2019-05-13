Tavuklar için geçit yaptılar

Almanya’nın Ertingen kasabasında tavuklar serbest dolaşıyor, bazılarına otomobil çarpıyordu. Bunun önüne geçmek için 'tavuk geçidi' yaptılar

13 Mayıs 2019, Pazartesi 20:50
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Tavuklar için geçit yaptılar

Türkiye’de trafikte yaya önceliği farkındalığı oluşturmak için 81 ilde eşzamanlı bir kampanya başlamıştı.

YAYA ÖLÜMLERİNİN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” eylemi ile bir yılda trafik kazasında yaşanan 1487 yaya ölümünün azaltılması amaçlanıyor. 

TAVUKLAR SERBEST DOLAŞIYOR

Henüz bu kampanya sıcakken, Almanya’dan sıra dışı bir haber geldi. AFP ajansı, Ertingen kasabasında ‘tavuklara özel geçidi’ görüntüledi. 5 bin nüfuslu kasabada tavuklar serbest dolaşıyor. 

TURİSTLER SÜREKLİ EZİYORDU

Kasabaya gelen turistler bunu bilmediği için yola çıkan bazı tavuklara otomobil çarpıyordu. Önlem olarak çiftçiler tavukların en çok kullandığı yola ‘Tavuk geçidi’ tabelası astırdı. Bu görüntüye “Hayata değer verilince bambaşka bir dünya mümkün” yorumları yapıldı.


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