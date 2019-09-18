Tavukların arasındaki eldiveni görebiliyor musunuz?

Rainbow International tarafından hazırlanan bir görsel bilmece bugünlerde internette en çok paylaşılan görsellerden biri haline geldi. Aslında çok basitmiş gibi görünen bu bilmece görenleri şaşırtıyor. Birçok tavuk çiziminin yer aldığı görselde saklanmış bir lastik eldiven var. Sizden bu eldiveni bulmanız isteniyor.

Bilmeceyi hazırlayanların dediğine göre rekor 18 saniye. Yani birileri bu eldiveni 18 saniyede bulmuş. Peki siz bunu kaç saniyede başarırsınız? Süreniz başladı!