Tavukların arasındaki eldiveni görebiliyor musunuz?
Zaman zaman sosyal medyada paylaşılan ve görünce hepimizi çılgına çeviren bulmaca/puzzle'ları çözmeyi denediğiniz oldu mu? Bazıları gerçekten insana saç baş yolduracak cinsten. Gelin bugünlerde herkesin en çok kafa yorduğunu birlikte çözmeye çalışalım.
Rainbow International tarafından hazırlanan bir görsel bilmece bugünlerde internette en çok paylaşılan görsellerden biri haline geldi. Aslında çok basitmiş gibi görünen bu bilmece görenleri şaşırtıyor. Birçok tavuk çiziminin yer aldığı görselde saklanmış bir lastik eldiven var. Sizden bu eldiveni bulmanız isteniyor.
Bilmeceyi hazırlayanların dediğine göre rekor 18 saniye. Yani birileri bu eldiveni 18 saniyede bulmuş. Peki siz bunu kaç saniyede başarırsınız? Süreniz başladı!