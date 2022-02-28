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Tavuklu arpa şehriye çorbası nasıl yapılır? Tavuklu arpa şehriye çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Tavuklu arpa şehriye çorbası nasıl yapılır? Tavuklu arpa şehriye çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Her derde deva olan tavuklu arpa şehriye çorbası tarifi, hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı bir tarif. Peki, tavuklu arpa şehriye çorbası nasıl yapılır? Özellikle hastalıkta çok iyi gelen tavuklu arpa şehriye çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

28 Şubat 2022, Pazartesi 11:25 Son Güncelleme:
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Birçok yemeğinin yanına yakışan tavuklu arpa şehriye çorbası tarifi kolayca yapılan enfes bir lezzet. Peki, tavuklu arpa şehriye çorbası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tavuklu arpa şehriye çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

TAVUKLU ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Tavuklu arpa şehriye çorba malzemeler

  • 1 büyük kase haşlamış tavuk eti
  • 5 yemek kaşığı arpa şehriye
  • 8 su bardağı bardağı etin haşlama suyu
  • 1 buçuk yemek kaşığı domates salçası
  • 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 2 tatlı kaşığı kuru nane
  • Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml

TAVUKLU ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI YAPILIŞI

  • Tencereye yağ ekleyip biraz kızdırın, üzerine salçayı ilave edin ve bir iki dakika salça el kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Üzerine suyu ilave edin ve hızlıca hiçbir pütürlük kalmayacak şekilde karıştırın ufalanmış eti ve şehriyeleri ilave edip tencerenin kapağını kapatın.
  • Orta ateşte şehriyeler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin.
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