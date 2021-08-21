Hem tadına hayran kalacağınız hem de pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz tavuklu bamya tarifi favori lezzetiniz olacak. Peki, tavuklu bamya nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır. Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız tavuklu bamya tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TAVUKLU BAMYA TARİFİ

Tavuklu bamya malzemeler

500 gram kuşbaşı tavuk göğsü

500 gram ayıklanmış bamya

2 tane iri domates

1 tane yeşilbiber

Yarım limonun suyu

1,5 çay kaşığı tuz

1 adet kuru soğan

Tavuklu bamya yapılışı

Ayıklanmış ve başları kesilmiş bamyaları çok hafif soğuk sudan geçirip bekletin. Piyazlık doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyip, rendelenmiş domatesi ve doğranmış biberleri de ekleyip karıştırın. Limon suyu, tuz ve tavuk parçalarını da ilave edip 15 -20 dakika kadar ağır ateşte pişirin. Bamyaları da ilave edip karıştırmadan, arada sadece tencereyi sallayarak yarım saat kadar daha pişirin. Sıcak olarak servis edin.



