Yemek Tavuklu bamya nasıl yapılır? Tavuklu bamya tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Tavuklu bamya nasıl yapılır? Tavuklu bamya tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Tavuklu bamya nasıl yapılır? Tavuklu bamya tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olan bamya, birçok tarifle damaklarınızı lezzetlendiriyor. Bamyayla yapılan yemek tariflerinden birisi de tavuklu bamya tarifi. Bamya düşkünleri "tavuklu bamya nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz tavuklu bamya tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

21 Ağustos 2021, Cumartesi 11:23 Son Güncelleme:
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Hem tadına hayran kalacağınız hem de pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz tavuklu bamya tarifi favori lezzetiniz olacak. Peki, tavuklu bamya nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır. Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız tavuklu bamya tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TAVUKLU BAMYA TARİFİ

Tavuklu bamya malzemeler

  • 500 gram kuşbaşı tavuk göğsü
  • 500 gram ayıklanmış bamya
  • 2 tane iri domates
  • 1 tane yeşilbiber
  • Yarım limonun suyu
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 adet kuru soğan

Tavuklu bamya yapılışı

Ayıklanmış ve başları kesilmiş bamyaları çok hafif soğuk sudan geçirip bekletin. Piyazlık doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyip, rendelenmiş domatesi ve doğranmış biberleri de ekleyip karıştırın. Limon suyu, tuz ve tavuk parçalarını da ilave edip 15 -20 dakika kadar ağır ateşte pişirin. Bamyaları da ilave edip karıştırmadan, arada sadece tencereyi sallayarak yarım saat kadar daha pişirin. Sıcak olarak servis edin.

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