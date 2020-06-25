Diğer börek tariflerini unutturan bir lezzet: Tavuklu börek tarifi

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Tavuklu börek tarifi

Tavuklu börek malzemeleri

5 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağı

1 çay bardağı su

İç harcı için:

3-4 tavuk pirzola

2-3 domates

1 kuru soğan

2 sivri biber

2 dal maydanoz

2 dal dereotu

Tuz

Pul biber

Karabiber

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yumurta

Susam

Tavuklu börek yapılışı

Tavuğu haşlayın ve bir kaba alarak soğuduktan sonra küçük parçalara ayırın. Üzerine kabuklarını soyduğunuz ve küp şeklinde doğradığınız domatesleri ve soğanı ilave edin. Ardından ince ince doğradığınız biberleri, maydanozu, dereotunu, baharatları, tuzu ve sıvı yağı ekleyip iyice karıştırın. Sosu için, bir kaba sıvı yağı ve suyu koyup karıştırın. Yufkaları tek tek soslayarak ikiye katlayın, tekrar üzerine yağ sürün. Yufkanın geniş kenarına tavuklu harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Ilık hazırlanan yufkaya gül şekli verip, yağlanmış tepsinin ortasına yerleştirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp, gül şekli verdiğiniz yufkanın etrafına dolayın. Üzeri için yumurta sarısını ve sıvı yağı karıştırıp böreğin her yerine sürün. Böreklerin üzerine susam serpip, önceden ısıtılmış 185 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



