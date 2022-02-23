Bol sebzeyle yapabileceğiniz tavuklu brokoli salatası tarifi, hem sağlıklı hem de düşük kalorili enfes bir lezzet. Peki, evde tavuklu brokoli salatası nasıl yapılır? Diyet listenizde en seveceğiniz öğün olacak tavuklu brokoli salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

TAVUKLU BROKOLİ SALATASI TARİFİ

Tavuklu brokoli salatası malzemeler

250 gram tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı tuz (tavuğu haşlamak için)

1 küçük boy brokoli

1 adet havuç

6 adet kornişon turşu

3 adet közlenmiş kırmızı biber

Yarım su bardağı konserve mısır

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

1 çay kaşığı tuz

TAVUKLU BROKOLİ SALATASI YAPILIŞI

İlk olarak tavuk göğsünü bir kaç parçaya ayırın ve uygun bir tencere içerisine alın.

Üzerine tuz ve su ekleyerek haşlanmaya bırakın. Tavuğu haşlanırken üzerinde oluşan köpükleri kaşık ile ara ara temizleyin.

Pişen tavukları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Brokolinin sap kısımlarını kesin ve küçük parçalara ayırın.

Ardından kaynayan su dolu tencere üzerine buharda pişirme aparatını yerleştirerek brokolileri içerisine alın ve tencerenin kapağını kapatarak 5 dakika kadar buharda pişirin.

Havucu rendeleyin. Turşuyu küpler halinde doğrayın.

Közlenmiş kırmızı biberi de küçük küçük doğradıktan sonra soğuyan tavuğu didikleyin.

Derin bir karıştırma kabına haşlanan brokoliyi, didiklenen tavuk göğsünü, rendelenen havucu, doğranan kırmızı biberi, kornişon turşuyu, konserve mısırı, zeytinyağını, limonun suyunu ve tuzu ilave ederek güzelce karıştırın.

Güzelce karıştırdığımız salatayı bir tabağa olarak servis edin.



