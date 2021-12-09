Boşnak mutfağının en popüler tariflerinden birisi olan tavuklu klukuşa tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, tavuklu klukuşa nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tavuklu klukuşa tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

TAVUKLU KLUKUŞA TARİFİ

Tavuklu klukuşa malzemeler

Tavuk marinasyonu için:

400 gram tavuk kanat

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı

toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

Klukuşa için:

4 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)

2 adet kuru soğan

1 su bardağı su

1/2 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2,5 su bardağı un

TAVUKLU KLUKUŞA YAPILIŞI

İlk olarak tavuk parçalarını yoğurt, karabiber, kırmızıbiber, kekik ve tuz ile karıştırın beklesin.

Hamuru için patates ve soğanı garniturdeki patates büyüklüğünde minik küp küp doğranır.

Üzerine yağ, yoğurt, karabiber, tuz ve su karıştırılır.

Daha sonra unu azar azar ekleyerek kek kıvamında hamur elde edelim.

Margarinle yağlanmış tepsiye dökün. (hamur 1 parmak kalınlığında oluyor)

Üzerine tavuk parçalarını yerleştirin.

180 derece ısıtılmış fırında 40-45 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.



