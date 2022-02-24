Tavuklu krep bohça nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta tavuklu krep bohça tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler
Kanal D'nin en sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün tavuklu krep bohça tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise internette tavuklu krep bohça tarifi araştırmaya başladı. Peki, tavuklu krep bohça nasıl yapılır? Tavuklu krep bohça tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
24 Şubat 2022, Perşembe 13:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olacak tavuklu krep tarifi, görüntüsüyle ayrı tadıyla ayrı hafızalara kazınan bir lezzet. Peki, tavuklu krep bohça nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tavuklu krep bohça tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
TAVUKLU KREP TARİFİ
Tavuklu krep malzemeler
- 2 su bardağı süt
- 2 yumurta
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Tuz
- Bir tutam dereotu
- Krep hamuru olacak kadar un (9-10 yemek kaşığı yaklaşık)
İç malzeme;
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 parça tavuk göğsü(350 gr kadar)
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 adet orta boy patates
- 1 su bardağı haşlanmış bezelye
- Tuz
- Pul biber
- Karabiber
Beşamel sos için;
- 1. 5 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1. 5 yemek kaşığı un
- Tuz
Üzerine;
- Kaşar peyniri rendesi
- Öncelikle krepi hazırlıyoruz: Yumurtayı bir kasede çırpıyoruz.
- Üzerine sıvı yağı, sütü, unu, tuzu ekleyip çırpıcı ile iyice karıştırıyoruz.
- Dereotunu ince kıyıp karışıma ekliyoruz.
- Teflon tavayı ısıtıyoruz, kepçe ile karışımdan döküp her iki tarafını da pişiriyoruz.
- Soğumaya bırakıyoruz. İç malzeme için patatesi küp doğrayıp az yağda kızartıyoruz.
- Soğanı yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavuruyoruz.
- Eti ekleyip suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Salçayı ekliyoruz.
- 5 dk daha kavurup patatesi bezelyeyi tuzu ekleyip bir süre daha çevirip ocaktan alıyoruz. Bir kase üzerine krepi alıyoruz.
- İç malzemeden koyup bohça şeklinde katlıyoruz. Kürdan ile kapatıyoruz.
- Tepsiye ters çeviriyoruz.
- Tüm kreplere aynı işlemi uyguluyoruz.
- Beşamel sos için: Tereyağı ve unu pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.
- Sütü, tuzu ekleyip koyulaşıncaya kadar karıştırıyoruz.
- Tepsideki bohçaların üzerine beşamel sostan paylaştırıyoruz.
- En son üzerine Kaşar peyniri rendesi ekliyoruz.
- Peynirler eriyip kızarana kadar fırında tutuyoruz.
BUNLARI DA OKUYUN