Tavuklu patlıcan dolma nasıl yapılır? Tavuklu patlıcan dolma tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler çeyrek altını alabilmek için en güzel tavuklu patlıcan dolma tarifi yapmaya çalışıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise "tavuklu patlıcan dolma nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tavuklu patlıcan dolma tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
23 Eylül 2021, Perşembe 13:44 Son Güncelleme:
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Patlıcan ve tavukla yapabileceğiniz tavuklu patlıcan dolma tarifi, favori lezzetiniz olacak mükemmel bir tarif. Peki, tavuklu patlıcan dolma nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız tavuklu patlıcan dolma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
TAVUKLU PATLICAN DOLMA TARİFİ
Tavuklu patlıcan dolma malzemeler
- Bostan patlıcanı
- 1 veya 2 adet tavuk göğsünden kıyma
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 1 orta boy kuru soğan
- 1 adet domates
- Birkaç dal maydanoz
- Tuz yerine çeşni
- Köri, kırmızı pul biber ve karabiber
- 1 kaşık domates salçası
- İsteğe bağlı üzerine kaşar
TAVUKLU PATLICAN DOLMA YAPILIŞI
Patlıcanların saplarından kesip içlerini oyup tuzlu suda bekletin.
Kuru soğanı ve biberleri doğrayıp kavurun
Tavuktan hazırladığınız kıymanızı ekleyip suyunu çekinceye kadar kavurup domatesi ekleyin ve baharatları da ekledikten sonra maydanozu doğrayın.
Patlıcanlarınızı tuzlu sudan çıkartıp yıkayıp hazırladığınız içi içlerine doldurun.
Tencerenize dizdikten sonra üzerlerine bir domates doğrayıp ağız kısımlarına koyun ve salçalı su yapıp pişirin.