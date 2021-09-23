Patlıcan ve tavukla yapabileceğiniz tavuklu patlıcan dolma tarifi, favori lezzetiniz olacak mükemmel bir tarif. Peki, tavuklu patlıcan dolma nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız tavuklu patlıcan dolma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TAVUKLU PATLICAN DOLMA TARİFİ

Tavuklu patlıcan dolma malzemeler

Bostan patlıcanı

1 veya 2 adet tavuk göğsünden kıyma

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

1 orta boy kuru soğan

1 adet domates

Birkaç dal maydanoz

Tuz yerine çeşni

Köri, kırmızı pul biber ve karabiber

1 kaşık domates salçası

İsteğe bağlı üzerine kaşar

TAVUKLU PATLICAN DOLMA YAPILIŞI

Patlıcanların saplarından kesip içlerini oyup tuzlu suda bekletin.

Kuru soğanı ve biberleri doğrayıp kavurun

Tavuktan hazırladığınız kıymanızı ekleyip suyunu çekinceye kadar kavurup domatesi ekleyin ve baharatları da ekledikten sonra maydanozu doğrayın.

Patlıcanlarınızı tuzlu sudan çıkartıp yıkayıp hazırladığınız içi içlerine doldurun.

Tencerenize dizdikten sonra üzerlerine bir domates doğrayıp ağız kısımlarına koyun ve salçalı su yapıp pişirin.