Pratik ve hızlı bir şekilde yemek hazırlamak istiyorsanız tavuklu salata tarifi tam aradınız tarif. Eğer tavuklu salata tarifi arıyor ya da tavuklu salata nasıl yapılır merak ediyorsanız "Tavuklu salata tarifi, tavuklu salata nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Tavuklu salata tarifi

Tavuklu salata malzemeleri

1 adet tavuk göğsü ( kuşbaşı doğranmış)

1/2 adet orta boy göbek marul

1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 adet salatalık

1 adet domates

2 yemek kaşığı mısır

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı elma sirkesi

Tavuklu salata yapılışı

Teflon tavayı iyice kızdırın. Kızgın tavaya tavuk göğüslerini ilave edin. Üzerine kapak kapatın ve suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakın. Bu arada bütün sebzeleri iyice yıkayın. Salata kasesine doğranmış marulları ilave edip üzerine salatalık, domatesi doğrayın. İyice karıştırıp mısırları ilave edin. Yarım çay kaşığı tuz, zeytinyağı ve sirkeyi ilave edip tekrar güzelce karıştırın. Pişen tavuğun üstüne kekik, pul biber, karabiber ve yarım çay kaşığı tuzu ilave edip 1 dakika daha karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp salatanın üzerine ilave edin.