Gelinim Mutfakta tarifi: Tavuklu saray pilavı tarifi

Kayseri mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisi tavuklu saray pilavı tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuklu saray pilavı tarifi arıyorsanız ya da tavuklu saray pilavı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuklu saray pilavı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Tavuklu saray pilavı tarifi

Tavuklu saray pilavı malzemeleri

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı çiğ badem

2 dilim tavuk göğsü

2 yemek kaşığı siyah kuru üzüm

2 su bardağı sıcak su

1.5 tatlı kaşığı bal

1.5 tatlı kaşığı tereyağı

Sıvı yağ

1 adet kesme şeker

Nar taneleri

Havuç rendesi

Tuz

Karabiber

Tavuklu saray pilavı yapılışı

İlk olarak pirinci bol su ile yıkayın ve suyunu süzün. Bademleri sıcak su içerisinde 10 dakika bekletin. Ardından kabuklarını soyun. Tavuk etini sotelik doğrayın. Pilav tenceresine sıvı yağ dökün. Kabukları soyulmuş bademleri sıvıyağa ekleyin. Bademler pembeleşmeye başladığında tavukları da içine ekleyin ve soteleyin. Tavuklar renk değiştirmeye başladığında karabiber, bal ve kuru üzümü tencereye alarak karıştırın. Farklı bir tencerede tereyağını eritin. Yıkadığınız pirinçleri içerisine ekleyin. Pirinci kavurduktan sonra üzerine sıcak su ilave edin. 1 adet kesme şekeri de ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın. Pilav suyunu çektikten sonra, hazırladığınız tavuklu bademli harcı üzerine ekleyin. Daha sonra rendelenmiş havuç ve nar taneleri ile tatlandırın.



