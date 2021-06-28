TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI MALZEMELERİ

Tavuklu şehriye çorbası hem lezzetli hem de çok sağlıklı yemeklerden birisidir. Kokusu ve tadı çok hoş olan bu çorbayı herkes kolayca yapabilir.

- 1 adet tavuk göğsü

- Yarım su bardağı tel şehriye

- 2 adet küçük boy kuru soğan

- 1 yemek kaşığı kadar domates salçası

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 adet yeşil biber

- 1 adet havuç

- 5 su bardağı olacak şekilde su

- Tuz

- Karabiber

Üzerine:

- Maydanoz

Tavuklu şehriye çorbasını yaparken ufak ayrıntılara dikkat etmenizde fayda vardır. Bunun için çorbanın püf noktalarına mutlaka göz atmanız gerekmektedir.

TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ VE YAPILIŞI: TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tavuklu şehriye çorbası, küçüğünden büyüğüne herkesin çok sevdiği çorbalardan bir tanesidir. Lezzetli, doyurucu ve sağlıklı bir çorba arayanlar tavuklu tel şehriye çorbasını tercih edebilir.

4-6 kişilik

Hazırlama: 30 dakika

Pişirme: 40-50 dakika

1. Öncelikle göğsünü haşlamakla işe başlayabilirsiniz. Bunun için tavukları bir tencereye alarak 2 su bardağı su eklemeniz ve ocağı açarak haşlamanız gerekir. Tavukların haşlandığından emin olduktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.

2. Haşlanan tavukları güzelce didikledikten sonra bir kenara kaldırın.

3. Sıra geldi sebzeler ile ilgilenmenize. Öncelikle kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayın. Ardından havuçları rendeleyin ve biberleri güzelce kıyın.

4. Tencerenin içerisine zeytinyağı ve soğanları alarak güzelce kavurun. Soğanlar iyice kavrulduktan sonra havuç ve biberleri ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 2 dakika daha kavurun.

5. Salçayı da tencereye ekledikten sonra iyice karıştırın. Tavuğun haşlama suyu ve buna ilaveten üç bardak kadar daha suyu tencereye ekleyin.

6. Tenceredeki su kaynamaya başlayınca tavuk etlerini, tel şehriyeyi ve baharatları ekleyin. Baharat miktarını zevkinize göre ayarlamanız daha uygun olacaktır.

7. Tüm malzemelerin eklendiği çorbayı kısık ateşte pişirin. Bu aşamada şehriyeler şişene kadar pişirmeye devam etmek gerekir. Pişen çorbayı ocaktan alarak üzerine maydanoz serpiştirin. Böylelikle nefis çorbanın yemeye hazır hale gelmiş olacaktır. Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI

- Tavuklu şehriye çorbası için arpa şehriye veya tel şehriye kullanabilirsiniz. Bu konuda seçim size kalmıştır.

- Tavuğun göğüs kısmı yerine tavuk sırt çorbalık gibi kısımlarda kullanılabilir.

- Tavuklu şehriye çorbası için haşlanacak olan tavuğun iyi bir şekilde haşlandığından emin olmalısınız. Ayrıca tavukları çok ince didiklemeniz daha doğru olacaktır.

- Çorbayı pişirirken orta seviyede bir ateş tercih edebilirsiniz. Şehriye eklendikten sonra ise kısık ateşe almalısınız.

- Çorbaya farklı bir kıvam vermek için un kullanabilirsiniz. Tencereye yağı koyduğunuz aşamada 1 yemek kaşığı un ekleyebilirsiniz. Unun kokusu çıkana kadar kavurmalısınız.

TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI YANINA NE GİDER?

Tavuklu şehriye çorbasını servis ederken yanına mutlaka limon eklemelisiniz. Ayrıca yeşillik tabağı veya salatada tercih edebilirsiniz. Oldukça lezzetli olan tavuklu şehriye çorbasını sık sık yapmakta fayda vardır. İçerisinde tavuk ve sebzeler olduğu için bu çorba türü oldukça sağlıklıdır.

Tavuklu şehriye çorbasının yanına ana yemek olarak orman kebabı yapılabilir. Diğer bir tercih ise karnıyarık olabilir. Arzu eden kişilerde güzel bir makarna yemeği yapabilir. Fırında makarna veya nefis bir peynirli makarna tercih edebilirsiniz.











