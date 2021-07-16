Yufkayla tavuğun buluşmasıyla ortaya çıkan ve yöresel bir lezzet olan tavuklu siron tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Peki, tavuklu siron nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tavuklu siron tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

TAVUKLU SİRON TARİFİ

Tavuklu siron malzemeleri

1 adet tavuk göğsü

2 adet yufka

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

İç sosu için:

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 kase süzme yoğurt

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı domates püresi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay bardağı su

Tavuklu siron yapılışı

İç sosunun malzemelerini bir kapta karıştırın. Yufkanın birini açıp içine sosu sürün. Yufkanın ucunu ve yanlarını katlayıp tavuğun yarısını katladığınız kısma koyun ve rulo yapın. İki parmak aralıklarla kesip küçük bir fırın kabına dizin. Diğer yufkaya da aynı işlemi yapıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp kıtır kıtır olduğunda fırından çıkarın. O sırada sos tavasına yağı ve salçayı alıp kavurun. Domates sosunu da koyup pişirin. Fırından çıkardığınız sironu bir tabağa alıp önce yoğurt ardından hazırladığınız sosu dökün.



