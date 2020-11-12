Yemek Milföy hamurunun en güzel hali: Tavuklu talaş böreği tarifi

Milföy hamurunun en güzel hali: Tavuklu talaş böreği tarifi

Yemek

Milföy hamurunun en güzel hali: Tavuklu talaş böreği tarifi

Çıtır çıtır ağızda dağılan hamuruyla severek yiyeceğiniz tavuklu talaş böreği tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuklu talaş böreği tarifi arıyor ya da tavuklu talaş böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuklu talaş böreği yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

12 Kasım 2020, Perşembe 13:35 Son Güncelleme:
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Hem doyurucu hem de pratik bir tarif arıyorsanız tavuklu talaş böreği tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuklu talaş böreği tarifi arıyor ya da tavuklu talaş böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuklu talaş böreği yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Tavuklu talaş böreği tarifi

Tavuklu talaş böreği malzemeleri


20 adet kare milföy hamuru

2 adet tavuk göğüs

1 adet soğan 

1 adet havuç 

2 adet sivri biber 

2 diş sarımsak 

1 su bardağı bezelye

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı


Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu


Tavuklu talaş böreği yapılışı

Tavukları kuşbaşı doğrayın. Bir tavaya zeytinyağını ekleyin, tavukları dışları iyice renk alıncaya kadar kavurun. Kenara alın. Ardından yemeklik doğranmış havuç, soğan, biberler ve sarımsağı aynı tavaya ekleyip çevirin. Mühürlediğiniz tavuklar, bezelye, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırıp kenara alın. Her bir kare milföy hamurunun içine tavuklu iç harçtan yerleştirip köşelerden üst üste kapatın. Kapattığınız kısım alt kısma gelecek şekilde fırın tepsinize yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.


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