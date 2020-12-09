Gelinim Mutfakta tarifi: Tavuklu tantuni tarifi
Tantuni Türkiye’de en sevilen lezzetlerinden. Özellikle Mersinli ustaların yaptığı tantunilerin lezzetine doyum olmuyor. Genellikle etle yapılan tantuni, tavukla da çok lezzetli oluyor. Bu enfes sokak lezzetini evde yapmak isteyenler tavuk tantuni nasıl yapılır merak ediyor. Tavuklu tantuni tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
09 Aralık 2020, Çarşamba 13:47 Son Güncelleme:
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Mersinin meşhur lezzetlerinden birisi olan tantuni tarifi, tavukla yapılınca da enfes bir lezzet oluyor. Bu eşsiz tarifi evde yapmak isteyenler tavuk tantuni evde nasıl yapılır merak ediyor. Tavuklu tantuni tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
Tavuk tantuni tarifi
Tavuk tantuni malzemeleri
- 3 adet tavuk göğsü
- Zeytinyağı
- Karabiber
- Kimyon
- Kırmızı toz biber
- Lavaş ekmeği
İç malzemesi için:
- 2 adet kuru soğan
- 2-3 domates
- Maydanoz
- Tuz
Tavukları küçük küpler halinde doğrayın ve bir tencerede haşlayın. Soğanları piyazlık doğrayın. Maydanozları doğrayıp tuz ve soğanla karıştırın. Domatesleri de küp küp doğrayın. Haşladığınız tavukları süzüp suyunu kenara alın. Etleri geniş bir tavaya aktarıp üzerine zeytinyağını ilave edin. Yağ ısınırken baharatları da tavaya ekleyin ve iyice kavurun. Lavaşları tavanın üzerine kapatarak yağlayın. Yağladığınız lavaşların üzerine domatesleri ve soğanları yayın. Etleri de soğanların üzerine yerleştirip dürüm yapın. Tantuninizi taze ekmek arasında da servis edebilirsiniz.