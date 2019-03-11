Mücadele esnasında Beşiktaş taraftarının Şenol Güneş aleyhinde yaptığı tezahüratları değerlendiren Bayındır, şunları söyledi:

“Eğer tercihlerinizi sorgularsanız zaman içerisinde kendi takımdaşlığınızı da sorgularsınız. Beşiktaş’ın taraftar desteğine en çok ihtiyaç duyduğu maçlardan biriydi. Ben Medipol Başakşehir’in ligi forse ettiğini ve şampiyonluk şansının çok çok büyüdüğünü düşünüyorum. Moral olarak aşağıya doğru gitmekte olan bir Galatasaray varken Beşiktaş ikincilik şansını hala koruyor. Savunmada sorunlar yaşasa da, ite kaka gelse de… Dolayısıyla Beşiktaş’ın desteğe ihtiyacı var.”