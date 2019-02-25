Tayfun Bayındır: Türkiye’de derbi dediğiniz zaman 3 maçı konuşursunuz

Tayfun Bayındır'ın açıklamaları:

“Bu maça iki açıdan bakacaktınız. Birincisi Şampiyonluğa oynayan bir takımla, kümede kalma mücadelesi veren bir takımın mücadelesi. Bir tarafta şampiyonluğa oynayan bir takım var, kendi evinde, seyircisinin önünde şampiyonluk mücadelesi veren bir takım.

''TÜRKİYE'DE DERBİ DEDİĞİNİZ ZAMAN 3 MAÇI KONUŞURSUNUZ''

O açıdan baktığımızda işi zor olan taraf Fenerbahçe. Çünkü şampiyonluğa oynayan taraf son 4 sezondur bu işi en iyi yapan takım ve bunu son derece iyi beceriyor. Öyle bir alışkanlığı var, seyircisinin de böyle bir alışkanlığı var. Kümede kalma mücadelesi veren takım çok uzun yıllardır, neredeyse tarihi boyunca böyle bir durumla karşılaşmamış. Bilmiyor orada nasıl oynanması gerektiğini, 1-0 öne geçtiği zaman o skoru korumak gibi bir içgüdüye sahip. 0-0’ken bile bu bana yeter diyen bir içgüdüye sahip.

Özgüveni sıfır yapmış bir takım Fenerbahçe, diğer tarafta son 2 haftadaki performansıyla özgüveni tavan yapmış bir takım. 3 hafta önce “Şampiyonluk mu?...” denirken Beşiktaş camiasında, şu anda herkes ama herkes şampiyonluk şarkıları söylüyor. Fenerbahçe’de ise söylenen “Nasıl kurtuluruz?”. Bu bir tarafı.

Bir başka tarafı var ki, o tarafta Fenerbahçe’nin lehine olan tarafı. Bu bir derbi. Derbi dediğiniz zaman orada bir duracaksınız. Tarih boyunca önünüze derbi çıkınca, hani öyle aynı şehrin 2 takımı değil. Türkiye’de derbi dediğiniz zaman 3 maçı konuşursunuz. Sözlük anlamı olarak “Başakşehir-Kasımpaşa” maçı da derbi ama bu böyle değil. Türk futbol tarihinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın kendi aralarında oynadıkları maçlar derbidir.

Derbi dediğimiz zaman da iş başka noktaya geliyor. İşte o zaman sezon başının Galatasaray-Fenerbahçe maçını hatırlayın. O zaman başka bir reaksiyon devreye giriyor. Oyuncu reaksiyonu. Eğer Fenerbahçe takımı, taraftarı değil bak takımı, Teknik Direktörü de dahil. Bu maçın bir derbi maçı olduğunun farkına varırlarsa, böyle bakarlarsa kafa kafaya bir maç oynanır.” ifadeleri ile her iki takımında derbi için şansının olduğunu dile getirdi.