Tayfun Duygulu: Eşime çok aşığım

Eşinin aynı zamanda menajerliğini yürüttüğünü söyleyen şarkıcı, "Yakın zamanda single albüm çıkacak. Eşime yazdığım şarkıyı kliplendireceğiz. Aşk şarkısı bu" dedi. Muhabirlerin "Yıllar geçmesine rağmen aynısınız, hiç değişmemişsiniz" yorumuna 52 yaşındaki Duygulu, "Aşktan, eşime çok aşığım" cevabını verdi.

'ARTIK BİR KIZIM OLSUN İSTİYORUM'

90’lı yıllarda çok sayıda hit şarkıya imza atıp pop müziğe damgasını vurmuş isimlerden olan Tayfun Duygulu, Kasım 2020'de, 10 aydır birlikte olduğu Tuğçe Duygulu ile dünyaevine girmişti.

Ünlü şarkıcı, nikâh sonrası, "Eşim Tuğçe’nin memleketi Giresun’da hayatımızı birleştirdik. Nikâha pandemi nedeniyle sadece ailelerimiz katıldı. Düğünü yazın İstanbul ve Çeşme’de gerçekleştireceğiz" demişti.

12 yıllık evliliği 2018'de anlaşmalı olarak tek celsede sona eren Tayfun Duygulu, "İki oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

BOŞANDIĞINI BÖYLE ÖĞRENDİLER

İki çocuğu olan çiftin, duruşma öncesi velayet dahil her konuda uzlaştığı, birbirlerinden maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadıkları ortaya çıkmıştı.

'2. Sayfa' canlı yayınında babasını arayan Tayfun, eşiyle boşandıklarını bu şekilde bildirmişti. Ayrılığa çok şaşıran babası, çiftin yeniden evlenmesini umduğunu söylemişti.



