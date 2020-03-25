İşte Tayfun Erdoğan'ın açıklaması;

"Öncelikle hepinize merhaba, buraya ne yazsam bilemedim ! Ne desem neler desem bilemedim; şu an belki de hayatım boyunca almadığım kadar güzel mesajlar alıyorum. Ne diyebilirim ki! Hayatım boyunca hep kendi doğrularımla ilerledim ben, onları hep doğru bildim ve sanırım iyi de ettim.

Hayatımda yaşamadığım birkaç tecrübe kalmıştı ama bunlardan biri o kadar zordu ki; ama bir o kadar güzel bir zorluktu kendisi… Kendisine Survivor diyoruz…

'Beni orada taşıyan karakterimdir'

Yıllardır hayalini kurduğum bu yarışmanın içinde olmak çok apayrı bir duygu ve bunun için Acun Ilıcalı abiye çok teşekkür ediyorum. Beni yarışmaya almakla kalmadı, hayatta her zaman değer verdiğim bir çok şeye daha fazla değer katmama vesile olduğu için ve bizlere bana bir abi şefkatiyle yaklaştığı için ona tekrar teşekkür etmek istiyorum. Belki klişe olacak bu sözüm ama ‘ben sizlerin Gönüller’in birincisi olmuşum haberim yokmuş meğer’ hayatta kader diye bir şey vardır buna inanıyorum. Bu yarışmaya gelmek nasıl benim kaderimse bu şekilde ayrılmakta kaderim , şuna açıklık getirmem gerekirse dünyanın gerçekten en zor yarışması ve mental olarak bir yerden sonra çok yoruldum ben orada, sizlerin bana sarf ettiği o güzel sözlerden sonra iyi ki bu şekilde ayrılmışım diyorum başım dik bir şekilde ayrıldım oradan. Beni orada taşıyan karakterimdir, karakterimle geldim, karakterimle veda ediyorum. Bir gün yine Survivor izlerken dersiniz ‘burada bir Tayfun vardı, Survivor’dan sessiz sakin bir şekilde geldi geçti bu çocuk’ diye yapım ve karakterim bu! Asla yapmacık olmadım ben Survivor’da sıfırdan yeniden bir karakter oluşturup burada daha fazla kalmam lazım, kalmalıyım düşüncesiyle matematiğiyle gelmedim, ben kendi duruşumu karakterimi Survivor’a zaten evden çıkarken yanımda getirdim, iyi ki böyle geldim. Böyle gittim!

Ailenizde evladınıza herkese örnek bir abi insan olabilmişim ne mutlu bana. Kısa süre de taraflı tarafsız herkes beni sevmiş dedim ya ‘Gönüller’in şampiyonu olmak kalpler de taht kurmak ne biliyim kolay değil galiba bu’ Tabi bir kupayla süslemek isterdim ama bunun bir kupası yok maalesef…

Benim size verebileceğim kupa saf ve temiz kalbimiz en büyük kupamız ödülümüz bu olsun ,bu saatten sonra da herkese başarılar diliyorum."







