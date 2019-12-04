Tayfur Havutçu, 1,5 yıl boyunca Kasımpaşa'da görev yapacak. Havutçu Temmuz ayında Milli Takım'daki antrenörlük görevinden ayrılmıştı.

Kasımpaşa, anlaşmayı şöyle duyurdu:

'Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutcu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.'

Tayfur Havutçu, Beşiktaş maçında görevinin başında olacak.