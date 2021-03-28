Hakan geçtiğimiz günlerde A Spor ekranlarında yaptırdığı aslan dövmesiyle ilgili konuşmuş ve "Sevdiğim bir hayvan. Çocuklarım için ve Galatasaraylı olduğum için yaptırdım" demişti. Hakan'ın Galatasaray'da oynamakla ilgili ise "Bir gün neden olmasın, çok isterim" demesi de dikkat çekmişti.