Sezon sonu Milan'la sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray iddiaları sürekli dönüyor. Dün oynanan Norveç-Türkiye maçının ardından canlı yayın yapan Hakan Çalhanoğlu, Taylan'ın yorumlarıyla taraftarı heyecanlandırdı.
Futbol Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a mı getirecek?
Canlı yayında konuşan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, "Çok selamlar, ortamımız çok iyi. Sarı kırmızı kalpler..." deyip gülerek Hakan Çalhanoğlu'na baktı.
Hakan Çalhanoğlu ise takipçilerin attığı sarı kırmızı kalp emojileri ve Taylan'ın sözleri sonrası gülerek canlı yayını sonlandırdı.
Hakan geçtiğimiz günlerde A Spor ekranlarında yaptırdığı aslan dövmesiyle ilgili konuşmuş ve "Sevdiğim bir hayvan. Çocuklarım için ve Galatasaraylı olduğum için yaptırdım" demişti. Hakan'ın Galatasaray'da oynamakla ilgili ise "Bir gün neden olmasın, çok isterim" demesi de dikkat çekmişti.
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