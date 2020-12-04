Taylan Antalyalı nazara geldi: Sakatlık paniği

Eğer Taylan Antalyalı, Hatay maçında forma giyemezse, Terim oyun düzenini değiştirmek zorunda kalabilir. Bu durumda Donk'un ön liberoya geçmesi gündeme gelebilir.

Merkezde ise Belhanda ve Emre Akbaba birlikte görev alabilir. Kanatlarda ise yine Feghouli ile Emre Kılınç'ın oynaması bekleniyor. Terim'in, iyileşmesine rağmen Etebo'yu ilk 11'de kullanmayı ise düşünmediği öğrenildi.

Fanatik