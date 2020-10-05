Taylan Antalyalı sakatlandı: 2 hafta yok
Galatasaray'da Taylan Antalyalı Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun sakatlığının 2-3 hafta süreceği ve milli aranın ardından oynanacak Alanyaspor maçına yetişmesinin zor olduğu belirlendi.
05 Ekim 2020, Pazartesi 16:23 Son Güncelleme:
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Orta sahaya takviye yapamayan Galatasaray'da zorunlu olarak 6 numara oynayan Taylan Antalyalı'dan kötü haber geldi. Kasımpaşa maçında sol kasığından sakatlanan ve yerini Donk'a bırakan Taylan'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirlendi.
Liglerin milli araya girmesi nedeniyle minimum maç kaçıracak olan Taylan, aradan sonraki Alanyaspor karşısında muhtemelen forma giyemeyecek.
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