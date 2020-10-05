Taylan Antalyalı sakatlandı: 2 hafta yok

Orta sahaya takviye yapamayan Galatasaray'da zorunlu olarak 6 numara oynayan Taylan Antalyalı'dan kötü haber geldi. Kasımpaşa maçında sol kasığından sakatlanan ve yerini Donk'a bırakan Taylan'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirlendi.

Liglerin milli araya girmesi nedeniyle minimum maç kaçıracak olan Taylan, aradan sonraki Alanyaspor karşısında muhtemelen forma giyemeyecek.