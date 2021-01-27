Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn (67) tarihi bir karara imza atarak metresi Sineenat Wongvajirapakdi’yi kraliçe yaptı. Dün ülkenin başkenti Bangkok’taki bir Budist tapınağında 36’ncı yaş günü kutlanan Sineenat Wongvajirapakdi’nin, kral tarafından ikinci kraliçe ilan edildiği öğrenildi.

Kral Vajiralongkorn daha önce generallerinden biri olan Sineenat Wongvajirapakdi’yi resmi metresi yapmış, daha sonra 2019 yılında sadakatsizlik suçlamasıyla hapse attırmıştı. Kral geçtiğimiz eylül ayında affettiği Wongvajirapakdi’yi koronavirüs nedeniyle yirmi kadınla birlikte kaldığı Almanya’daki haremine çağırmıştı. Wongvajirapakdi’nin hapse atılmasının arkasında Kraliçe Suthida Vajiralongkorn’un ile yaşadığı rekabet olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz aralık ayında, Wongvajirapakdi’nin kral tarafından affedilmesi ve tüm unvanlarının geri verilmesinden kısa bir süre sonra özel fotoğrafları İngiliz basınına sızdırılmış, bu durumun da kraliçeyle yaşadıkları sürtüşmelerden kaynaklanabileceği öne sürülmüştü.



