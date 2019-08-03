Tayland Kralı Vajiralongkorn, sevgilisini 'Resmi Metres' ilan etti
İlginç tarzıyla gündeme damga vuran Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ya da diğer adıyla Kral 10. Rama, generallerinden biri olan kız arkadaşı Tümgeneral Sineenat Wongvajirapakdi'yi 'Resmi Metres' ilan etti. 3 aylık evli olan 67 yaşındaki Kral, bu adımıyla, ülkede 1921 yılından bu yana uygulamadan kalkmış olan bir geleneği tekrar canlandırdı.
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Kral Maha Vajiralongkorn'un, sevgilisi Tümgeneral Sineenat Wongvajirapakdi'yi 'Resmi Metres' ilan ettiği törende, eşi General Suthida Vajiralongkorn da yanında oturuyordu (üstte).
HOSTES SEVGİLİSİNİ ÖNCE KOMUTAN, SONRA EŞ YAPMIŞTI
Tayland Kralı, Thai Hava Yolları hostesi olan eski sevgilisi Suthida Vajiralongkorn'u önce general yapmış, eşinden boşandıktan sonra da geçtiğimiz mayıs ayında onunla evlenmişti.
Suthida böylece Tayland Kraliçesi olmuştu. Kraliçe uthida, 2016'da tahta çıkan Kral'ın dördüncü eşi olmuştu. Kral, üçüncü eşinden 2014 yılında boşanmıştı.
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