Tayland Kralı Vajiralongkorn, sevgilisini 'Resmi Metres' ilan etti İlginç tarzıyla gündeme damga vuran Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ya da diğer adıyla Kral 10. Rama, generallerinden biri olan kız arkadaşı Tümgeneral Sineenat Wongvajirapakdi'yi 'Resmi Metres' ilan etti. 3 aylık evli olan 67 yaşındaki Kral, bu adımıyla, ülkede 1921 yılından bu yana uygulamadan kalkmış olan bir geleneği tekrar canlandırdı.