Tayland saldırganı canlı yayın yapmış

Tayland’ın Korat kentinde kıdemli başçavuş Jakrapanth Thomma (32) dün Facebook’ta “Ölüm herkes için kaçınılmazdır”, “Çok yoruldum”, “Şimdi heyecan zamanı” mesajlarını paylaştıktan sonra yerel saatle 15.30’da katliam yaptı. Kışladaki komutanını ve 2 kişiyi öldüren Thomma, askeri bir araç ve cephanelikten otomatik silahlar çalarak kaçtı. Yoldan geçenlerin üzerine kurşun yağdıran cani, bir Budist tapınağını taradıktan sonra ‘Terminal 21’ isimli alışveriş merkezine gitti. Binanın önünde bir gaz tankını patlatan Thomma, bu anları Facebook’tan canlı yayınladı.

Annesi ikna için getirildi

Kamuflaj kıyafetli ve ağır silahlarla donanmış katil, AVM’dekilere rastgele ateş açtı. 16 kişiyi rehin alan Thomma binanın bodrum katına gizlenirken, Facebook’ta “Teslim olmalı mıyım?” diye yazdı. AVM’yi çembere alan polis, 20 kişinin öldüğünü, 20’si ağır 31 yaralı olduğunu açıkladı. En son saat 23.00’te AVM’deki bir lokantanın mutfağında görülen Thomma’yı ikna etmek için annesi de olay yerine getirildi.

Katliamdan önce öpücük attığı bir fotoğrafı paylaşan Thomma, ateşe verdiği alışveriş merkezi önünden de canlı yayın yaptı.

Yerel basın, Thomma’nın bir subay ile arazi tartışması yaşadığını ileri sürdü. Polis, saldırganla 16 saat boyunca rehine pazarlığı yaptı. Alışveriş merkezindekiler canlarını kurtarmak için restoranların dolaplarına saklandı.

Sabaha karşı Taylandlı yetkililerin yaptığı açıklamada, saldırganın alışveriş merkezinin içinde vurularak öldürüldüğü belirtildi.



