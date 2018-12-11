Singapur menşeili yayın kuruluşu Channel News Asia'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Ulusal Seçim Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Nat Laosisawakul, komisyonun genel seçim tarihini 24 Şubat 2019 olarak belirlediğini bildirdi.

SİYASİ KAMPANYA YASAKLARINI KALDIRDI

Başbakan Prayut Chan-o-cha liderliğindeki cunta hükümeti, seçim tarihinin ilanının hemen ardından siyasi kampanya yasaklarını kaldırdı. Darbe sonrası getirilen yasakların kaldırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı.

Cunta hükümeti siyasi yasakların kaldırılmasına ilişkin ilk adımı eylülde atmış, siyasi parti örgütlenmelerini serbest bırakmıştı.

Tayland'da ordunun yönetime el koyduğu Mayıs 2014'ten bu yana ülkede hala demokratik düzene geçilebilmiş değil. Prayuth liderliğindeki cunta yönetimi daha önce birçok kez seçim tarihi ilan etmesine rağmen seçimleri farklı bahanelerle sürekli ertelemişti.

AA