Tayland'ın üçüncü büyük şehri olan Korat'ta Taylandlı askerin bir alışveriş merkezinde ateş açması sonucu en az 12 kişinin öldüğünü bildiriyor, ancak resmi makamlar henüz bu iddiayı doğrulamadı. Bangkok Post gazetesi, askerin bir askeri kampta komutanına ve asker arkadaşlarına ateş açtıktan sonra askeri bir araçla kaçtığını, ardından da Muang bölgesindeki bir alışveriş merkezinde sivillere ateş açtığını bildirdi. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden yerel basın saldırganın AVM'nin dördüncü katında insanları rehin aldığı bilgisi de geçti. Kalabalığa ateş ederken Facebook hesabından canlı yayın yaptığı iddia edilen askerin, "Öldürmekten o kadar yoruldum ki artık parmağımı bile kıpırdatamıyorum" dediği ifade edildi. Bu bilgiler resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.