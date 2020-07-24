Taylor Swift’ten sürpriz albüm: Folklore

Taylor Swift’in 8'inci albümü 'Folklore' bu gece yarısı sürpriz bir şekilde dijital platformlardaki yerini aldı. Albümde Bon Iver, The National’dan Aaron Dessner ve Jack Antonoff gibi tanıdık isimler de var.

Taylor Swift yeni albümüyle ilgili, “Bu yaz için planladığım hiçbir şey gerçekleşmedi. Ancak planlamadığım bir şey gerçekleşti. Tüm korkularım, heveslerim, ilhamlarım ve hayallerimi sığdırdığım yeni albümümü bu gece yayınlıyorum” dedi.

'Folklore' için ne dediler?

Toplam 16 şarkılık albüm bu gece yarısı dinleyiciyle buluştu ve çıkar çıkmaz sosyal medyada trend topic oldu. İşte o mesajlardan bazıları...

Her şarkıda "En iyisi bu" diyorum ve bir sonraki şarkı daha iyi oluyor. Şimdi mirrorball'dayım ve üzerimde kocaman kabarık bir elbise var. Eski bir sarayın avlusunda dans ediyorum.

Favorisini seçebilen var mı? Her şarkı o kadar iyi ki seçemiyorum.

Şoklar içerisinde yorumlarınızı okuyorum. Dinleyemeyeceğim bir buçuk saat falan daha. O kadar mı güzel?

Ve daha bu albümü dinlemeden önce Sasha Sloan dinliyordum. İçimden "Keşke Taylor’ın albümü de bu vibe'ı verse" demiştim. Başka bir şey dileseymişim!

Sen nesin, bu nasıl huzurdur? Bu mükemmel albümü hak edecek hiçbir şey yapmadım ben.

Ağustos... Minik bir arabadayım, hava sıcak, pencere açık, içeri rüzgar doluyor, tatile gidiyoruz. Arabada sevdiğim insanlar var, öğlen vaktindeyiz, uzun yarı çorak bir yoldayız, keyifler yerinde.

Taylor yine sanat ve yine sanatın kendisi olmuş bayıldım. Her şey ile muazzam. Ağlayacağım, o kadar güzel ki.



