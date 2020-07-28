Magazin Taylor Swift, Kobe Bryant'ın kızına hırka gönderdi

Taylor Swift, Kobe Bryant'ın kızına hırka gönderdi

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Taylor Swift, Kobe Bryant'ın kızına hırka gönderdi

Yeni albümü 'Folklore' ile beklenmedik bir anda tekrar gündem olan Taylor Swift, hayranlarına albümün ilk single'ından esinlenen tasarım bir hırka ile özel birkaç hediye dağıttı. Hediyelerden payına düşeni alanlardan biri de, Kobe Byrant'ın kızı Natalia oldu.

28 Temmuz 2020, Salı 12:17 Son Güncelleme:
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Sekizinci stüdyo albümü 'Folklore' ile gündemde olan Taylor Swift, şimdi de yaptığı düşünceli jestle konuşuluyor. Amerikalı şarkıcı, ocak ayında bir helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbol yıldızı Kobe Bryant'ın kızını unutmadı. Hayranlarına albümün ilk single'ından esinlenen tasarım bir hırka ile özel birkaç hediye dağıtan Swift, isim listesine Natalia Bryant'ı da ekledi. Hediyelerden payına düşeni alan Natalia, mutluluğunu Instagram hesabından böyle paylaştı.

17 yaşındaki Natalia Bryant gerçek bir Taylor Swift hayranı.

Instagram sayfasından hediyesini paylaştıktan sonra annesi Vanessa Bryant da kızını mutlu eden Taylor Swift'e yine Instagram'dan teşekkür mesajı yazdı. 

Swift'in gönderdiği hırka "Cardigan" videosunda giydiğinin aynısı ve online olarak da satın alınabiliyor. 

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