Güney Asya ülkesi Tayvan, yeni yıla şoke edici bir helikopter kazasıyla başladı. Başkent Taipe'den havalanan helikopterin içinde aralarında Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de bulunduğu 13 kişi vardı.

Genelkurmay Başkanı'nın cesedi bulundu

Kısa sürede acil iniş kararı vermek zorunda kalan helikopter, Taipei yakınlarındaki dağlık alana düştü. Yerel medya Genelkurmay Başkanı'nın kurtulan mürettebat arasında olduğunu duyurdu ancak dakikalar sonra Shen Yi-ming'in cesedinin bulunduğu resmen açıklandı. Tayvanlı yetkililer, Genelkurmay Başkanı dışında sekiz kişinin daha Black Hawk tipi helikopter kazasında öldüğünü bildiriyor.

Helikopterle son irtibatın yerel saatle 08.22'de kurulduğu belirtilirken, ülkeyi sarsan kaza 11 Ocak'taki kritik başkanlık ve parlamento seçimlerinin öncesinde gerçekleşti.