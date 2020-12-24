Corona virüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 12 Nisan’dan bu yana yerel Kovid-19 vakasının kaydedilmediği Tayvan’da, Salı günü ilk yerel Coivd-19 vakası tespit edilmişti. Tayvan hükümeti tarafından yerel vaka hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunda, Kovid-19’a yakalanan Tayvan vatandaşı kadının, Tayvan'ın EVA Havayolları firmasında görev yapan asemptomatik Kovid-19 vakası bir pilot ile temas kurmasının ardından salgına yakalandığı belirtildi.

EVA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tayvanlı hastanın yanı sıra, EVA pilotunun Japon ve Tayvanlı 2 meslektaşına da Kovid-19 bulaştırdığı ifade edilirken EVA yetkilileri, Yeni Zelandalı pilotun kokpitte maske takmaması ve Kovid-19 ile mücadele kurallarına uymaması nedeniyle görevden alındığını belirtti. Öte yandan Tayvan hükümeti tarafından salgına karşı gerekli önlemleri almamakla suçlanan EVA Havayolları pilotu 10 bin 600 dolar para cezasına çarptırıldı. Yürütülen soruşturmada Tayvanlı pilot, sağlık durumu hakkında çalıştığı firmaya ve diğer yetkililere yalan söylediğini itiraf etti.

Semptom göstermemişti

EVA Havayolları pilotu, Kovid-19 vakası kadın ile yakın temas kurması ve Tayvan’da ziyaret ettiği yerler hakkında soruları ise cevapsız bıraktı. Tayvan’a dönen Yeni Zelandalı pilota, 3 gün karantinada kalmasına rağmen Kovid-19 semptomları göstermemiş bu nedenle test yapılmamıştı. Ayrıca pilota 20 Aralık’ta yapılan Kovid-19 testi ise pozitif çıkmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise Kovid-19 taşıyıcısı olduğundan habersiz olarak uçuşlarına devam eden pilotun, ABD'den Tayvan'a giden bir seferde öksürdüğü belirtildi.

Tayvan’da yetkililer tarafından açıklanan son verilere göre, ülkede 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmesinin ardından Tayvan’da Covid-19 salgının başlangıcından bu yana 776 pozitif vaka kayda geçerken, şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

İHA







