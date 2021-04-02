Dünya Tayvan'da facia, tren raydan çıktı ölü ve yaralılar var

Tayvan'da facia, tren raydan çıktı ölü ve yaralılar var

Dünya

Tayvan'da facia, tren raydan çıktı ölü ve yaralılar var

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

02 Nisan 2021, Cuma 07:42 Son Güncelleme:
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Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı. Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.


Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirlendi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

AA

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