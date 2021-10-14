AP'de yer alan Son Dakika haberine göre Tayvan bu sabaha korkunç bir Yangın haberiyle uyandı. Ülkenin güneyinde yer alan Kaohsiung'da çıkan yangında 13 katlı bir bina kül olurken 13 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.

Sabaha karşı başlayan yangında itfaiye yetkilileri yangını söndürmelerine rağmen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. 13 katlı binanın alt katlarının tamamen simsiyah olduğu görüldü.

Yangının çıkış sebebi henüz belli değil ancak yetkililerin açıklamaları alevlerin binanın sayısız eşyanın istiflendiği bir katından yayıldığını düşünüyor. Görgü tanıkları ise yangınla birlikte patlama sesi duyduklarını ifade ettiler.

Yanan binanın 40 yıllık olduğu ve giriş katlarında dükkanların olduğu biliniyor.



