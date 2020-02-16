Yerel basın Focustaiwan’ın haberine göre Tayvan Merkez Salgın Komuta Merkezi (CECC) tarafından rapor edilen ölüm, Tayvan’da virüs kaynaklı ilk ölüm olduğu ifade edildi. 60 yaşlarında olan adamın yurt dışına çıkmadığı açıklandı. Hayatını kayneden Covid-19 (koronavirüs) hastasının virüsü nasıl kaptığı ise araştırılıyor.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle:

"Japonya 337, Singapur 67, Tayland 34, Güney Kore 28, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 14, Fransa 11, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 8, Kanada 8, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1"

8 bin kişinin durumu ağır

Bu arada, virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 8 bin 969’unun durumu ağır olmak üzere 66 bin 492'ye yükseldi. Ülke genelinde vakadan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı da 8 bin 96’ya ulaştı.

Ayrıca virüs bulaşan kişilerin Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 56'ya çıktığı bilgisi paylaşılırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde bu sayı 10 olarak belirtildi. Son günlerde Kovid-19 nedeniyle ölüm oranlarının zirveye çıktığı ülkede salgından dolayı son 24 saatte 143 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi.

Yeni can kayıplarının 139'u Hubey eyaletinde, 2'si Hınan eyaletinde, 2'si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde yaşandı. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüssalgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.





DHA-AA