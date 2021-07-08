Dünya Tayvan'da peş peşe depremler...

Tayvan'da peş peşe depremler...

Dünya

Tayvan'da peş peşe depremler...

Güney Asya ülkesinde bir günde en büyüğü 5.4 olan 15 sarsıntı kaydedildi, merkez üssü Hualien olan depremler başkent Taipei'de de hissedildi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 13:25 Son Güncelleme:
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Tayvan’ın son 24 saatte en az 15 depremle sarsıldığı bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, dün öğleden sonra başlayan depremler, Tayvan Adası’nın doğusundaki Hualien kentinde etkisini gösterdi.

Yetkililer, son 24 saatte yaşanan en az 15 depremde ölü ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Depremlerin 3,1 ile 5,4 büyüklüğü arasında olduğu belirtilirken, yerin 5 ila 14,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

AA

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